Самир Шарифов: «До конца года в результате исполнения госбюджета в казне останется 500 млн. манатов»

«До конца года в результате исполнения госбюджета в казне останется 500 млн. манатов. Этот остаток будет использован для финансирования дефицита государственного бюджета».

Как сообщает АПА, об этом на заседании комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, проведенному в связи с пакетом бюджета на 2021 год, заявил министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что дефицит госбюджета расширяется до 4,1% ВВП с целью обеспечения поставленных целей: «Предусматривается также принятие ряда мер по совершенствованию управления государственными финансами. В основном, будет начато использование среднесрочной структуры расходов, бюджета на основании результатов. Для достижения результатов по среднесрочным расходам Министерства образования и сельского хозяйства также подписали соответствующие протоколы».