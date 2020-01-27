Сам виноват

27 января в польском Освенциме на территории музея, созданного на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, проходят памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине его освобождения советской армией и Международному дню памяти жертв Холокоста.

Но Путин в них участия не принимает. Польские власти решили не направлять ему официальное приглашение, несмотря на то, что ранее в канцелярии польского президента говорили о таких планах и выражали надежду на то, что из России в Освенцим приедет представительная делегация.

А все почему? Потому что не так давно Путину вдруг взбрело в голову затеять спор с Польшей об истории Второй Мировой войны.

Началось это в декабре, с того, что президент РФ попытался подвергнуть ревизии тот факт, что на начальном этапе войны Сталин действовал в сговоре с Гитлером. 19 декабря Путин заявил, что в начале Второй Мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. Министерство иностранных дел Польши тут же ответило, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

Напомним, что уже давно ни для кого в мире не является секретом, что документальной основой для развязывания германо-советской агрессии против более слабых соседних государств стал как раз Договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили подписи под документом. В тайном приложении к соглашению стороны договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что послужило началом Второй Мировой войны. Сразу после этого СССР оккупировал восточные территории Польской Республики.

Но на одном выпаде Путин не остановился. Спустя еще несколько дней, он обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а польского посла в нацистской Германии назвал сволочью и антисемитской свиньей.

Эти шаги Москвы в Польше назвали «переписыванием истории», «нападками на Варшаву с целью рассорить ее с западными союзниками и Израилем», «распространением сталинской трактовки истории», и «попыткой переложить ответственность за начало Второй Мировой войны».

А в опубликованной в январе статье для американской газеты Politico премьер-министр Польши Матеуш Моравецки повторил тезисы о том, что режимы Советского Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году действовали в союзе. А еще, по его словам, лагерь смерти в Освенциме мог быть освобожден советской армией на полгода раньше, чем это случилось.

Тогда же мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау отказался разместить у себя временную экспозицию российского Музея Победы и центра «Холокост».

Далее, президент Польши Анджей Дуда, приглашенный в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоялся 23 января в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем с участием глав государств и правительств 45 стран, — отказался в нем участвовать, так как в программе не было предусмотрено его выступление. В Варшаве посчитали, что в такой ситуации президент России в своей речи может сделать акцент на «преступлениях поляков» во время войны, а польский лидер не получит возможность ответить.

И, видимо, как результат ухудшившихся отношений с Москвой следует рассматривать новое сообщение немецкого издания Bild о том, что в Польше заявили об исходящей от России угрозе.

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньски отметил, что российские власти занимаются поисками уязвимых мест в системе демократии Европы, а затем атакуют их «как было в Крыму и на Донбассе».

Он призвал усилить военное присутствие НАТО на территории стран Балтики. «Точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе», — подчеркнул Качиньски.

Таким образом, мы вновь становимся свидетелями очередного роста никому не нужного напряжения, инспирированного Москвой, которая и без того находится под западными санкциями. То есть, казалось бы, ей-то это должно быть нужно меньше, чем кому бы то ни было.

И то, что Путин в какой-то момент вдруг решил, что сможет заставить Запад поверить в насквозь лживую советскую историю той войны, является прямым доказательством того, что менее всего этот политик склонен думать о насущных интересах своих сограждан и своей страны. Ему захотелось позащищать сталинизм, и пусть весь мир подождет.

Чем вообще руководствовался Путин, зная, что вскоре предстоит мероприятие в Освенциме, на которое поляки планируют пригласить его как представителя стороны, освобождавшей концлагерь? Ведь в интересах РФ было бы как раз присутствие на сегодняшней церемонии.

Кажется, очевиден весь идиотизм этой ситуации. Если бы Кремль проводил адекватную внешнюю политику, то менее всего ему захотелось бы продолжать жесткую риторику, по содержанию идущую вразрез с раскрытыми фактами истории. Поскольку ничем, кроме новых ограничительных мер и санкций со стороны свободного мира, все это для России не чревато.