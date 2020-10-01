Салим Бабуллаоглу: «Именно в такие дни узнаешь, кто друг, а кто просто маскировался»

Председатель Центра художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана, поэт Салим Бабуллаоглу адресовал послание более 60 литераторам из 25 стран мира, где говорится о последней военной провокации и атаки Армении, а так же рассказывается новейшая, 30-летняя история оккупации армянами азербайджанских земель.

Как сообщает #, послание подготовлено на азербайджанском, английском и русском языках.

Свое обращение к творческой интеллигенции Салим Бабуллаоглу начал с сути, рассказав о том, как 27 сентября с самого утра вооруженные силы Армении подвергли обстрелу населенные пункты Азербайджана и позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях с использованием различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, в результате чего Азербайджан понес потери среди гражданского населения и военнослужащих.

«Перейдя в контрнаступление, азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по военным позициям противника», — продолжает свой рассказ поэт, и отмечает, что вооруженные провокации Армении против Азербайджана за последнее время приобрели регулярный характер.

«Армения почти ежедневно обстреливает азербайджанские позиции, грохот канонад не смолкает. Чем продиктованы действия Армении, что за всем этим кроется? Отчего мировое сообщество, ООН и соответствующие международные организации попустительствуют этому, молчаливо наблюдая за происходящим на протяжении более 30 лет?», — задается справедливым вопросом Бабуллаоглу.

Далее он предлагает совершить краткий экскурс в ближайшую историю армяно-азербайджанского конфликта, в результате которого было оккупировано свыше 20 процентов территории Азербайджана, приводит ужасающую статистику оккупационных действий Армении, совершенных при поддержке и попустительстве их покровителей, напоминает об одной из самых страшных страниц в мировой истории – Ходжалинском геноциде, совершенным армянами в отношении мирного населения Азербайджана.

Автор обращает особое внимание на то, что Армения игнорирует все резолюции по мирному урегулированию конфликта, а международные силы, приверженные политике двойных стандартов, не спешат требовать от страны-оккупанта их исполнения.

«Результат подобного бездействия налицо, — сохраняя статус-кво, Армения на протяжении 30 лет удерживает в оккупации азербайджанские земли и, окрыленная попустительством международных посредников, вновь и вновь эскалирует конфликт», — пишет Бабуллаоглу, подчеркивая, что нынешний Азербайджан отнюдь не одинок и не слаб, как тридцать лет назад:

«Ныне Азербайджан — сильное, уважаемое государство. Каждый азербайджанец считает себя солдатом, подчиняющимся приказу Верховного Главнокомандующего. Ныне армянам ни за что не удастся, как бывало ранее, перенести конфронтацию в религиозную плоскость, поскольку Азербайджан, в отличие от мононациональной и моноконфессиональной Армении, является миролюбивой, гостеприимной страной, где мирно сосуществуют представители различных национальностей, этнических групп и конфессий. Мультикультуральная модель Азербайджана снискала известность во всем мире. Задайтесь вопросом, спросите себя, как вы поступите с теми, кто вторгся в ваш дом, жестоко расправился с вашими близкими, прибрал к рукам и уничтожил все, что так дорого вашему сердцу? На протяжении всех этих тридцати лет мы, возможно по наивности, верили в то, что оккупанты добровольно сложат оружие и покинут наши края», — продолжает он свое искреннее, изобилующее фактами и исторической хронологией обращение.

Содержательный, обстоятельный и объективный месседж завершается эмоциональным пожеланием:

«Не хотелось бы, что сегодняшний наш мир, когда-то закрывший глаза на оккупацию Польши и Чехии нацисткой Германией, с точно таким же безразличием смотрел на все происходящее и сейчас».

В интервью # Салим Бабуллаоглу, комментируя результат своего обращения, поделился также своими чувствами:

«В такие дни особо чувствуешь важность действия. Есть такое выражение, — «действенная любовь», и, на мой взгляд, настал этот момент для всех нас. И именно в такие дни узнаешь, кто друг, кто непонятно кто, а кто просто маскировался».

Поэт рассказал, что очень много литераторов согласны с нашей позицией и они это открыто выражают, распространяя это обращение, высказывают свое мнение.

По словам поэта, некоторые его коллеги из Турции, Узбекистана, Черногории, Молдовы-Гагаузии, Италии, Аргентины и Болгарии распространили данную петицию.

«Я пока не хочу распространить имена, это может навредить процессу, но есть влиятельные литераторы и общественные деятели, которые уже готовят интервью и статьи об Азербайджане», — говорит Бабуллаоглу корреспонденту #, подчеркивая, что «мы стоим лицом к лицу с очень коварным врагом, у которого есть большие «друзья», и привел такой пример:

«После моего долгого рассказа об истории конфликта, один симпатизирующий нам видный иностранный деятель искусства написал мне, что он готовит статью в пользу Азербайджана и знает о том, что влиятельные армяне нападут на него, а там, в его стране они действительно влиятельные. Я ответил ему, что Азербайджан защитит вас и оценит вашу дружбу».

Салим Бабуллаоглу также рассказал о том, что ряд европейских изданий обратились к нему с просьбой дать интервью:

«Так что, работа идет, и она, дай Бог, не остановится до победного конца. Конечно, есть размытые мнения в духе «ни рыба ни мясо» о мире, и нам приходится объяснять, что если в жилах мира не потечет кровь справедливости, которую мы ждем 30 лет, то она не будет стойкой, вообще не будет миром, а будет лишь замороженным состоянием недовольства и несправедливости!

На такие призывы я отвечаю: то, что нужен мир, мы знаем больше чем, кто – либо другой, ибо, это — мы под оккупацией, наши граждане беженцы!», — заключил Бабуллаоглу, отмечая важность продолжать неустанно работать и на информационном поле, несмотря на многочисленные преграды.