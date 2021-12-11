Врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия заявил, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что появилась информация о том, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и разговаривать. Врач отметил, что экс-президент Грузии может получать большое количество психотропных веществ. Из-за этого появилась необходимость в посещении консилиумом экс-президента в горийской больнице.

«Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования», — рассказал Григолия.