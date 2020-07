Саакашвили не скупится на резкие заявления: Тбилиси негодует, Киев терпит

Саакашвили вновь выступил с весьма резкими заявлениями относительно будущего Грузии и Украины. «У меня большие планы и по Украине, и по Грузии», написал в социальной сети Facebook экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.

«Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей Родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России, олигархом Иванишвили, и вернём грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придётся заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и в Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу, что бы ни случилось и чего бы мне это ни стоило», — заявляет Саакашвили.

По словам политика, он рождён для побед. «Но и Украина, и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. Присоединяйтесь. My way is Misha’s way and we gonna win! (Мой путь – путь Миши и мы победим)», — пишет Саакашвили.

Очевидно, он находится в ожидании перемен после парламентских выборов, которые состоятся в Грузии осенью. И в целом справедливые слова, но он вновь ставит под удар отношения нынешней грузинской власти и украинской. Тбилиси ведь уже не раз выражал протест через МИД, но Саакашвили в Киеве не просят быть помолчаливее.

Правда, как передает Грузия Online, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».

«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», – отметил глава МИД.

Впрочем, дальше констатации министр Кулеба не идет.

Хотя, может Саакашвили и прав, раздавая сейчас обещания по поводу будущей смены власти в Грузии. Интересно, не рассчитывает ли он на что-то в Грузии осенью? И вообще, реально ли его возвращение?

Эту ситуацию прокомментировал # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— В первую очередь, я хотел бы подчеркнуть, что отношения Грузии и Украины никак не зависят ни от каких заявлений. Эти две страны связаны не только многолетней дружбой, но и трагедией оккупации, которую переживают оба народа. Ни одни власти эти отношения под удар не поставят, хотя, надо сказать, отношения могли бы быть гораздо более плотными.

Что касается Саакашвили — он не является чиновником. Не представляет государство. Если кто-то хочет принимать заявления Саакашвили в качестве позиции всего 40-миллионного государства Украина, то он сам себя этим подставляет. Саакашвили — гражданин Украины и лидер одной из ведущих оппозиционных партий Грузии, и именно в этом качестве он делает заявления.

Я не думаю, на данный момент, что оппозиция в Грузии имеет серьёзные шансы на победу этой осенью, но многое будет зависеть от дальнейшего давления партнеров Грузии, требующих проведения самых чистых выборов в истории страны. Если давление будет продолжаться, то есть шанс, что выборы будут более честными, чем в 2016 или 2018 годах, что даст оппозиции пространство для маневров. Тут уже все будет зависеть от их программ, кампаний, техники.

Что касается лично Саакашвили, то, в случае победы оппозиции, он, конечно, приедет в Грузию, но единоличным лидером он уже никак стать не сможет. Говорить в теории можно о коалиционном правительстве. В теории. Это очень хорошо, так как новых/старых миссий Грузии не надо. Коалиция прозападных, продемократических партий — единственно верный путь, за который стране предстоит побороться.