С 26 апреля зрителям в Азербайджане станет доступен сериал «Однажды в Ираке»

Документальный сериал «Однажды в Ираке» будет впервые доступен аудитории Русской службы Би-би-си Ньюз в 11 странах. С 26 апреля 2021 года сериал из пяти эпизодов, удостоившийся высоких наград, будет опубликован на платформах Русской службы Би-би-си Ньюз (YouTube, вебсайт bbc.com/russian, ВКонтакте и Одноклассники). Он будет доступен для зрителей в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане.

Документальный сериал «Однажды в Ираке», созданный для Би-би-си режиссером Джеймсом Блюмелем и кинокомпанией Kео Films, был впервые показан летом 2020 года в оригинальной версии на английском языке. Дополненный уникальными материалами из всевозможных личных архивов, этот захватывающий и острый сериал прослеживает годы хаоса и кровопролития, последовавшие после вторжения в Ирак в 2003 году коалиции во главе с США. История войны, изменившей мир, рассказана пережившими ее иракцами и американцами.

Джеймс Блюмель известен своим документальным фильмом о сирийском миграционном кризисе «Исход: наш путь в Европу», за который он получил премию Британской киноакадемии BAFTA. Говоря о работе над сериалом «Однажды в Ираке», который в 2020 году победил в двух номинациях престижной международной премии “Rose d’Or”, Блюмель признается, что не ожидал большого интереса к фильму. Однако беседуя с иракцами и американцами, которые находились в те годы в Ираке, он узнал множество ярких подробностей известных событий и волнующие личные истории, о которых прежде мало кто слышал. (Русская служба Би-би-си Ньюз)