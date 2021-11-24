В так называемой Южной Осетии 23 ноября отмечался «день мужества и единения». День 23 ноября 1989 года считается у сепаратистов «началом новейшей истории Южной Осетии». «Тогда 30 осетинских парней перегородили путь в Цхинвал сборищу грузинских националистов», — пишет издающаяся в Цхинвали газета «Республика». «В новейшей истории Южной Осетии было немало славных и героических страниц, особняком в ряду которых стоит 23 ноября 1989 года, когда горстка осетинских парней — цхинвальцев — живым щитом встали на пути грузинских неформалов, предпринявших тогда пока только первую попытку взятия Цхинвала».

Как сказано в Википедии, поход на Цхинвали 23 ноября 1989 года — акция, организованная и возглавленная лидером грузинского националистического движения Звиадом Гамсахурдия с целью оказания давления на руководство Юго-Осетинской автономной области, которое потребовало больших полномочий в управлении автономией.

В акции приняло участие несколько тысяч человек (по разным данным, от 20 тыс. до 40 тыс.). По словам организаторов похода, их целью было проведение митинга в Цхинвали в поддержку единства Грузии. У въезда в город колонны были остановлены местной милицией и жителями города. В ответ участники акции блокировали въездные дороги и расположились в окрестностях города. По данным осетинской стороны, за несколько месяцев блокады было убито несколько осетин и сотни были избиты.

Что за события происходили там на самом деле? Кто стоял за ростом сепаратистских настроений в этой части Грузии? Как в современной Грузии оценивают значение того похода? На эти вопросы # ответили известные политологи соседней страны.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Это был один из тех конфликтов, которые спецслужбы СССР запускали тогда на всем постсоветском пространстве, и первый на территории Грузии. Тогда поджигали одновременно все, что могло бы загореться — между армянами и азербайджанцами и между грузинами и осетинами получилось, а вот между грузинами и азербайджанцами, грузинами и армянами, и азербайджанцами и лезгинами и с талышами, слава Богу, не получилось, хотя попытки были и очень серьезные, и этот список можно продолжить. Просто порвалось там, где тонко, там, где существовали объективные предпосылки.

Например, несмотря на очень теплые отношения грузин и осетин на бытовом уровне, в интеллектуальной среде Грузии прекрасно знали о роли осетинских большевиков в деле падения первой республики, о многочисленных большевистских мятежах, инспирированных Москвой, которые устраивались в годы независимости в начале ХХ века. У лидеров национально-освободительного движения Грузии тогда не хватило мудрости объяснить всё людям, на которых выплеснулся целый поток статей и брошюр сомнительного качества. Тогда у всех народов формировался новый тип национального самосознания, свободного от советской ментальности. А такое формирование на примитивном уровне требует образ врага, и это хорошо знали и использовали на Лубянке (штаб-квартира КГБ). В итоге мы получили кровоточащие, незаживающие раны, а Москва — мощные рычаги манипулирования нами.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— На самом деле картина событий отличается от той, которую сегодня рисуют осетинские сепаратисты. Конечно, процессы были хаотичными, хотя и управлялись извне, из Москвы. Кремль, крайне раздраженный необратимым стремлением грузинского народа восстановить государственность, решил его сурово наказать, и с этой целью поощрял сепаратистские движения (осетинское и абхазское) внутри республики.

Все началось так: 23 ноября 1989 года в Цхинвали должен был состояться мирный митинг грузинского общества. Ранее был проведен ряд встреч с представителями осетинской общины, которые требовали переноса митинга. Однако митинг не был отложен по просьбе грузинского населения Цхинвали. 23 ноября в Цхинвали выехали около 15 тысяч грузин. На окраине города их блокировали осетинские боевики и бойцы 8-го полка Советской Армии. Столкновение привело к первым жертвам: 6 человек погибли, 27 получили огнестрельные ранения, 140 госпитализированы. С сегодняшней точки зрения, я не думаю, что этот шаг грузинских патриотов сыграл положительную роль в улучшении отношений между двумя братскими народами. Напротив, этот процесс способствовал еще большему отчуждению и обострению противостояния. Хотя грузины действительно не шли туда, чтобы воевать с осетинами. В конце концов, мы все сильно пострадали, пострадало и будущее наших народов. И нетрудно догадаться, кто от всего этого выиграл.

Сегодня между нами большая стена, как в прямом, так и в переносном смысле. Я уверен, что рядовые осетины, проживающие в т.н. Республике Южная Осетия уже осознают, что их вымышленная государственность — не что иное, как фикция, которая служит лишь укреплению интересов Кремля в регионе. Кремлю не нужно благополучие ни грузинского, ни осетинского народа, ему нужна только территория, насыщенная его собственными военными базами.