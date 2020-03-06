Рустам Ибрагимбеков стал лауреатом Российской кинематографической премии «Ника»

Азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссёр, лауреат Государственных премий, народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, профессор Рустам Ибрагимбеков объявлен лауреатом кинематографической премии «Ника» по итогам 2019 года, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Решением Совета академии приз за «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова вручат сценаристу, режиссеру и продюсеру Рустаму Ибрагимбекову. 29 марта в 33-й раз пройдет торжественная церемония вручения Национальной кинопремии «Ника».

«Ника» — национальная кинематографическая премия, учреждённая Российской Академией кинематографических искусств «Ника». Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники. Основатель и художественный руководитель премии — заслуженный деятель искусств России, народный артист Азербайджана Юлий Гусман.