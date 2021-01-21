Руководство Twitter заблокировало аккаунт посольства Китая в США

Руководство компании Twitter заблокировало учетную запись посольства Китая в США после публикации сообщения, в котором объяснялась политика Пекина по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, через сутки после публикации сообщения 7 января соцсеть скрыла твит из-за нарушений установленных правил, оставив на его месте примечание о том, что «этот твит больше недоступен». «Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания», — приводит агентство слова представителя Twitter. При этом в результате соответствующих действий руководства компании на странице китайского посольства в соцсети начиная с 8 января больше не появлялось новых твитов, указывает агентство.

Во вторник занимавший в администрации Дональда Трампа пост госсекретаря США Майкл Помпео сделал заявление, в котором охарактеризовал действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как «геноцид» и «преступления против человечности». Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что согласен с такой оценкой.(ТАСС)