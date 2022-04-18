Помнится, как на волне предыдущей рекордной инфляции, вызванной девальвацией национальной валюты, правительственные чиновники то и дело ссылались на рукотворную природу ценового роста и его эпизодичность. Сегодня мы наблюдаем новое ценовое ралли, а сопровождается оно старыми проблемами.

Но можно ли назвать текущее подорожание искусственным? В местном экономическом сообществе с такой постановкой проблемы не согласны. Война в Украине накладывается на проблемы, вызванные пандемией – цены пошли в рост во всем мире. Естественно, наш зависимый от импорта рынок не остался в стороне от глобальной инфляции. Теперь, помимо чисто внутренних, так сказать, специфических причин подорожания, волны заносимой инфляции накрывают преимущественно продовольственный рынок.

«Наблюдаемый сегодня на рынке ценовой рост сложно назвать всецело искусственным, поскольку не только импорт, но продукция внутреннего производства дорожает из-за внешних повышательных трендов. Подорожание импорта приводит к формированию более высокой себестоимости товаров местного производства, — комментирует экономист Эльданиз Амиров. – Известно же, что мировая инфляция и экономические сложности, вызванные российско-украинским конфликтом, в конечном итоге привели к значительному подорожанию на международных рынках».

Однако исключать чисто внутренние проблемы тоже неверно, поскольку наблюдается серьезная, почти двукратная разница в тех ценах, что устанавливают производители, и ценниками на товарах в нашей розничной торговой сети. А истоки проблемы, по его словам, восходят к посредникам между производителем и конечным потребителем. Ведь, как правило, такое берет начало в оптовиках, где устанавливаются цены и нет нормальной конкуренции, поясняет Амиров.

В свою очередь экономист Натиг Джафарли видит несколько причин подорожания, сортируя предпосылки инфляции на субъективные и объективные факторы.

«Причин роста цен в нашей стране немало, — говорит он. — Среди объективных предпосылок, конечно же, глобальная инфляция, подорожание логистики в мире. Субъективный фактор – это чиновники всех мастей, монополизация рынков, а также таможенный и налоговый прессинг. Ежемесячно руководство таможни сообщает о возросших сборах. Притом, с такой гордостью, какая была бы уместна для председателя колхоза, повествующего о растущих надоях или сборах хлопка. А ведь каждый манат, который уплачивается за таможенные пошлины, идет из кармана потребителя. Потому единственный сегодня способ унять цены, или же, на худой конец, удержать подорожание, — обнуление таможенных пошлин и НДС на основные продукты питания и лекарства».

Он также заметил, что питательная для искусственного повышения цен среда – это крупные холдинги и компании, курируемые чиновниками. «Немало говорится, что само обстоятельство искусственного повышения цен является следствием проблем с формированием рыночной экономики, — отметил Джафарли. – Такое следствие суть отсутствия конкурентной среды».

О предстоящей в этом году «борьбе с искусственным ростом цен» главное экономическое ведомство заявляло еще под занавес минувшего года. «Азербайджан является страной, интегрированной в глобальную экономику, а это значит, что когда в глобальной экономике происходит инфляция, то это отражается и на нас», — говорил глава Минэкономики Микаил Джаббаров в интервью государственному телеканалу AzTV. Среди секторов, где особо была заметна инфляция в минувшем году, министр выделил пищевой, рынок стройматериалов и сырьевой рынок.