Национальные валюты основных торговых партнеров Азербайджана сдают позиции доллару. В ноябре рекордно подешевела лира, а темпы падения рубля в отношении к американской валюте и евро снизились в ноябре из-за падающей нефти.

Рубль теряет в стоимости, поскольку котировки нефти перешли к падению на фоне растущих ожиданий, что США приступят к продаже сырья из стратегического резерва, чтобы остановить подъем цен. При этом валюта второго по величине торгового партнера Азербайджана – Турции переживает не лучшие времена и приближается к антирекорду. Доллар укрепляется и к западным денежным единицам. Так, британский фунт стерлингов обесценился к «зеленым» аж на 22 процента за последний месяц.

«Прошедший месяц был нежелательным для российского рубля – валюты нашего основного торгового партнера по ненефтяному экспорту и крупнейшего импортера в Азербайджан. Российская валюта, которая стоила еще недавно 70,8 за доллар, под занавес месяца упала до 75 рублей. Это означает, что за месяц рубль подешевел к американской валюте примерно на 6 процентов», — сказал # депутат ММ, эксперт Вугар Байрамов.

Он также заметил, что единая валюта еврозоны, активно торгующей с нашей страной, тоже подешевела к доллару. В последний день осени курс евро, который в ноябре начинался со 1,16 евро за доллар упал на 3 процента. На этом фоне курс маната стабилен, а перспективы его зависят от валютных поступлений, которые приходятся на главный экспортный продукт – нефть и газ.

«Сложившаяся ситуация на региональном валютном рынке рождает вопросы о будущем нашей денежной единицы, — говорит Байрамов. – Котировки маната зависят от экономических факторов – это, как известно, количество поступающей в страну валюты, а также средств, выставляемых на продажу Государственным нефтяным фондом. Ведь известно, что значительная часть спроса на валюту удовлетворяется за счет ГНФАР. С этой точки зрения, количество средств, выставляемых на аукционы суверенного фонда, имеет решающее значение в том числе и для курса нашей валюты».

Изменение курсов национальных валют у наших зарубежных партнеров — это, как минимум, психологический фактор, уверен эксперт:

«Азербайджан еще не перешел на режим плавающего обменного курса. На практике курс маната напрямую зависит от подходов Центрального банка Азербайджана, а регулятор сохраняет возможность напрямую вмешиваться в этот процесс. Потому изменения в курсе маната напрямую зависят от позиции главного банка страны».

По свидетельству доцента Государственного экономического университета (UNEC) Азера Бабаева, в условиях жесткого административного регулирования курса маната Центральным банком вероятность влияния волатильности лиры на нашу валюту крайне низкая:

«Курс национальной валюты у нас регулируемый. А в условиях, когда курс национальной валюты устанавливается Центробанком, регулятор его пересматривает и выбирает самостоятельно момент пересмотра, говорить о таком влиянии не приходится, — говорит Бабаев. – При этом мы не знаем, когда подобные изменения могут произойти. Скажем, так было в случае с последней девальвацией. Манат долгое время стоил 78 гяпик за доллар и никто не ожидал перемен. Потому не вижу никаких предпосылок для изменений».

Укрепление доллара прогнозируют международные аналитики. По данным UBS Global Wealth Management, доллар будет дорожать к валютам Азиатско-Тихоокеанского региона в течение следующего года, учитывая нормализацию политики ФРС. Ослабление евро и китайского юаня, которые, по их прогнозам, к концу декабря 2022 года составят 1,10 и 6,65, соответственно, по сравнению с долларом США, станет тормозом для региональных валют, поскольку азиатские центральные банки стремятся сохранить конкурентоспособность экспорта по сравнению с основными торговыми операциями в Еврозоне и Китае.