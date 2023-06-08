Российские захватчики наносят удары по Херсону во время эвакуации людей из затопленных частей города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

«Россияне обстреливают Херсон», — сообщил Прокудин.

Глава ОВА отметил, что российские захватчики наносят удары по прибрежным территориям и центральной части города.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне обстреливают Херсон в тот момент, когда продолжается эвакуация людей из затопленной части города после подрыва захватчиками Каховской ГЭС.

«Обычные террористы», — подчеркнул Ермак.

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон. Из этих населенных пунктов эвакуируют людей и животных.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины в социальной сети Facebook, в результате российских обстрелов пострадали люди.

«Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. «Россия бросила в беде людей на оккупированной части Херсонщины. И продолжает мешать Украине спасать самое ценное — человеческие жизни», — говорится в сообщении.