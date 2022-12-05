Днем в понедельник, 5 декабря, российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Украине.

Воздушная тревога зазвучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

Уже известно о работе ПВО в нескольких областях. СМИ сообщат о взрывах на Черкасщине и в Одессе. Украинские силы ПВО сбили несколько ракет в небе над Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областями.

В селе Новософиевка Запорожской области разрушено несколько частных домов и есть травмированные, сообщается о двух погибших и двух раненых в Новософиевке в результате ракетной атаки со стороны россиян.