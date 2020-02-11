Россия провела в Сирии патрулирование в одиночку

Турция не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, военная полиция РФ продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Шейрек – Деллик – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Шафкат – Деллик – Шейрек в провинции Хасеке», — сказал он. (РИА Новости)