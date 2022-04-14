В Минобороны РФ проинформировали о том, что ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на ракетном крейсере «Москва» после пожара, который произошел 13 апреля, сдетонировал боезапас. По данным МО РФ, судно получило серьезные повреждения. Весь экипаж эвакуировали. Причины произошедшего устанавливаются. Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с крейсером, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«При буксировке.. в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сообщили в ведомстве. Там напомнили, что пострадавших нет, и весь экипаж «Москвы» был эвакуирован на другие корабли ЧФ.

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя, став флагманом Черноморского флота.