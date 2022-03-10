Прекращение боевых действий РФ в Украине привязано к выполнению требований президента России Владимира Путина. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к выполнению требований, выдвинутых президентом [РФ Владимиром] Путиным в адрес Украины. В связи с этим хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем защищать наших людей, нашу землю от российской агрессии», – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины выразил надежду, что формат переговоров будет иметь продолжение.

«Я готов к нему, если российская сторона будет готова к предметному разговору, а не к повторению широко распространенных и пропагандистских штампов и нарративов об Украине… Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан», – отметил Кулеба. (gordonua.com)