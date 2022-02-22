Хочется, как в далеком и безмятежном детстве, закрыть глаза и представить себе, что все происходящее вокруг является страшным сном, который пройдет очень быстро. Стоит только зажмуриться. Но это самообман. Мы все являемся современниками, свидетелями страшного преступления, которое поставило человечество на грань войны, масштабы и последствия никто не может предугадать.

Не может потому, что кровавый сценарий пишется одним человеком — президентом России Владимиром Путиным. Который в понедельник, 21 февраля 2022 года, устроил настоящий спектакль, в финале которого объявил о признании «независимости» так называемых «ЛНР» и «ДНР». В ходе этого позорного действа он, по меткому выражению украинского журналиста Дмитрия Гордона, решил «повязать кровью» все свое окружение.

Он действительно действует ровно также, как действовал воспеваемый в современной РФ палач миллионов своих сограждан, бывший узник Баиловской тюрьмы по фамилии Сталин, когда велел каждому члену руководства СССР подписываться под указом о расстреле очередных «врагов народа». Все мы, россияне в том числе, увидели, что в реальности представляют из себя эти персонажи.

В частности, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он стоял перед Путиным бледный и трясущийся, трусливо лепеча страшные слова. Дошло до абсурда. «Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ», — выдавил из себя Нарышкин.

Чем вызвал презрительный смешок у президента РФ. «Но мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет», — ответил ему Владимир Путин. После этого Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

По сути же это была его классическая оговорка по Фрейду. Ведь никакой «независимости» у «ЛНР» и «ДНР» не было, нет и не будет. Есть только новая оккупированная Россией территории другого государства.

Дело, конечно, не ограничится только «ЛНР» и «ДНР». Это стало ясно, в том числе и после тех заявлений, которые Путин сделал в своем обращении к россиянам. «В результате большевистской политики возникла советская Украина, которую до сих пор в наши дни можно назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он – ее автор и архитектор», — заявил он.

Он возмутился тому, что «теперь благодарные потомки снесли памятники Ленину» и добавил, что «это у них «декоммунизация» называется». О том, что памятники Ленину сносились не только в Украине, но и во многих иных странах мира, включая саму Россию, он решил не вспоминать. Он предпочел угрожать. Открыто, конкретно, выставляя в нелепом свете всех тех, кто трещал про «братские народы».

«Вы хотите декоммунизации?! Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не надо – что называется – останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая «декоммунизация»!», — заявил Путин. И это были слова человека, готового «поглотить» всю Украину, не считаясь ни с какими жертвами — материальными или человеческими, своими и чужими.

В этой связи совсем уже циничным оказалось вранье, озвученное пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. «Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война», пережив столько конфликтов», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1». И это после того, как Россия напала на Грузию в августе 2008 года, когда российские танки стояли в нескольких десятках километров от Тбилиси. Это после аннексии Крыма и многолетней, отрицаемой военной, финансовой, продовольственной и какой угодно помощи сепаратистам из «ДНР» и «ЛНР». При том, что ни Грузия, ни Украина не разу не вторгались на территорию РФ, не захватили ни один метр российской земли. Но когда современную Россию интересовала правда?! Она действовала так, как считала для себя правильным.

Она наделила себя правом решать за независимые страны, Грузию и Украину, а далее везде, как им жить, какую внешнюю политику проводить. России осталось только ввести «налог на воздух» для жителей тех стран, которые проживают, по мнению Путина, на «исторически российских землях». И тут уже угрозу себе должны чувствовать и страны Балтии, несмотря на членство в НАТО, и страны Средней Азии, и страны Южного Кавказа, включая Азербайджан. Потому, что никто не знает, кого следующим решит объявить врагом руководство РФ. Которое «перешло Рубикон». Как далеко им позволят зайти — решать должна каждая из стран по отдельности и все мировое сообщество вместе. Потому, что в дом каждого из нас завтра может постучать большая война, с разрушенными домами и судьбами.