Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал разработанную совместно с японскими коллегами тест-систему на выявление нового типа коронавируса COVID-19. Об этом CNN рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что это событие является важным шагом, поскольку пандемия коронавируса является глобальной проблемой.

«Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю. Пришло время хороших жестов», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, мобильные российско-японские тесты являются одними из лучших в мире, они позволяют протестировать 20 человек в час.

Глава РФПИ тиакже призвал США и Россию объединить усилия в борьбе с коронавирусом (Газета.Ру).