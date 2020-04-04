Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал разработанную совместно с японскими коллегами тест-систему на выявление нового типа коронавируса COVID-19. Об этом CNN рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что это событие является важным шагом, поскольку пандемия коронавируса является глобальной проблемой.

«Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю. Пришло время хороших жестов», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, мобильные российско-японские тесты являются одними из лучших в мире, они позволяют протестировать 20 человек в час.

Глава РФПИ тиакже призвал США и Россию объединить усилия в борьбе с коронавирусом (Газета.Ру).

| 2020-04-04T00:55:08+00:00 4 апреля 2020, 05:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss