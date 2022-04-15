Россия в пятницу, 15 апреля, объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в РФ персонами нон грата. Министерство иностранных дел РФ предписало им покинуть страну «в ближайшее время».

Внешнеполитическое ведомство объяснило свой шаг ответом на высылку сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. МИД РФ выразил по этому поводу решительный протест главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру.

Многие страны Европы, в том числе не входящие в ЕС, выслали российских дипломатов после военного вторжения РФ в Украину. В свою очередь Россия 7 марта расширила перечень недружественных стран, внеся в него, в числе прочих, государства Евросоюза, а также Канаду, Великобританию, Украину, Черногорию, Швейцарию, Албанию, Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Японию, Южную Корею, Австралию, Микронезию, Новую Зеландию Сингапур и Тайвань. (DW)