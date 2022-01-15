«Двери НАТО не закроют, расширение на Восток не остановят» — так подытожили российские дипломаты начатые на этой неделе в Брюсселе российско-натовские обсуждения.

И западные дипломаты не были многословными. Они на требования Москвы ответили весьма емко: «Стать членом какого-то военно-политического союза есть суверенное право каждого государства. Что касается Украины, она имеет право на самооборону и не представляет собой угрозу для безопасности России».

Признаться, с самого начала было ясно, что требования России не будут приняты странами-членами НАТО. Поэтому диалог НАТО – Москва был интересен в двух аспектах.

Во-первых, после грузинско-российской войны, и особенно после украинских событий, диалог между Россией и НАТО был прерван. Поэтому было интересно само начало процесса.

Во-вторых, интересно было, подтвердят ли страны-члены НАТО свои намерения принять Украину в свои ряды?

Да, однозначным образом было заявлено, что страны «гуамовской тройки» станут членами НАТО. Но тут есть одно обстоятельство. Официальный Киев хочет и даже требует конкретики в этом вопросе. Потому что прошло довольно много времени, но приходиться заметить, что конкретики нет и в намерениях самой Украины, т.к. приблизительно половина населения страны пока выступает против принятия Киева в НАТО.

Поэтому проблема довольно сложная. Чувствуется, что Брюссель не хочет или не готов взять на себя обязательства по решению проблем Украины с Россией.

Во время последних казахстанских процессов Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг не раз выступал по украинской тематике. Но каждый раз он подчеркивал, что Киев является не союзником, а партнером НАТО. А это значило, что известная статья Договора НАТО о защите союзника не распространяется на Украину. И замедление процесса принятия в НАТО Украины еще раз подтверждает, что Брюссель опасается Москвы. Хотя все подготовительные работы по принятию Киева в НАТО уже почти завершились. Но Брюссель каждый раз придумывает новую причину для отдаления вхождения Украины в Альянс.

Что же касается обсуждений с Россией, думается, что тем самым Запад придает реальное геополитическое содержание амбициям России. Считаю, что этот процесс надо остановить, а Совет НАТО-Россия распустить. Дело в том, что после подобных обсуждений Россия на самом деле начинает вести себя как сверхдержава, хотя в реальности таковой не является. И в постсоветском пространстве «сила» России определяется не ее военной мощью, а беспринципностью авторитарных лидеров некоторых стран этого сегмента. Политические аналитики все еще задаются вопросом: почему Токаев обратился к миротворцам ОДКБ, почему он не мог стабилизировать ситуацию своими силами? А потому, что Токаев не является национальным лидером, он ставленник Москвы и ОДКБ. И он знал, что собственные войска не будут выполнять его антигуманные приказы (открыть огонь без предупреждения!), возможно даже перейдут на сторону протестующих. Именно поэтому он и пригласил в страну «миротворцев» ОДКБ.

Одним словом, в регионе происходят весьма сложные геополитические процессы. И говорить, что они завершились, еще слишком рано – они будут иметь продолжение. Это касается и казахстанских событий, и натовских обсуждений между Западом и Россией. Не состоявшийся как национальный лидер Токаев удерживает власть благодаря российским штыкам и при первой возможности народ свергнет его. Что же касается натовских обсуждений, все еще впереди, потому что рано или поздно НАТО должен принять в свои ряды и «гуамовскую тройку» — не будут же они вечно топтаться у порога Альянса…