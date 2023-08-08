Вечером понедельника, 7 августа, россияне попали ракетой по многоэтажному жилому дому в городе Покровск Донецкой области.

По состоянию на утро вторника известно о 7 погибших и 67 пострадавших, информирует Министерство внутренних дел.

«67 ранены, из них-29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Восстанавливаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из–за высокой угрозы повторных обстрелов», – говорится в сообщении.

По состоянию на 01:00 было известно о семи погибших и 57 раненых и травмированных. Начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что среди пострадавших несколько – в тяжелом состоянии. (unian.net)