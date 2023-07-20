Россия третью ночь подряд атаковала ракетами и беспилотниками Одессу. Кроме того, удар был нанесен по Николаеву. Там, по данным местных властей, разрушен дом в центре города. Ранены 18 человек, есть жертвы, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Число погибших он не уточнил.

Среди раненых пятеро детей, в том числе грудной младенец и трёхлетний ребёнок. Они госпитализированы, добавил Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал о большой воронке в центре города и серьезном пожаре в трёхэтажном доме. Повреждены по меньшей мере пять жилых многоэтажных домов, сообщил Сенкевич.

В результате ночного российского ракетного удара в Одессе разрушено административное здание и ранены четыре человека, а под Одессой разрушены склады. Об этом сообщила представитель украинского командования «Юг» Наталья Гуменюк. По её данным, Одессу атаковали более двадцати ракет разных моделей и дронов, том числе — сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер вскоре после налета написал, что в центре города есть разрушения и возник пожар. (svoboda.org)