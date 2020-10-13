Россия может прекратить диалог с Евросоюзом

Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, пишет РИА «Новости».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора – наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал Лавров.

Накануне главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.