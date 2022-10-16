Россия могла заказать у Ирана новую разработку — дроны-камикадзе «Араш-2» с большей дальностью полета.

Об этом сообщают иранские Telegram-каналы, однако официальных подстверждений этому пока нет. Об этом беспилотнике также сообщал иранский генерал Киомарс Хейдари буквально несколько недель назад, отметив, что он разрабатывался для ударов по Израилю.

Отмечается, что дроны являются новой иранской разработкой. По сравнению с «Шахедом-136» у них более мощная боеголовка и заявленная дальность полета составляет якобы 1700 км.

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. (unian.net)