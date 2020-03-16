«Россия, когда падает, тянет за собой всех соседей»

Сегодня впервые с 12 февраля 2016 года цены на нефть марки Brent опустились ниже 31 доллара за баррель. Майские фьючерсы на Brent подешевели на 8,77%, до 30,88 доллара за баррель.

Биржи Азии закрылись десятипроцентным снижением, падение на биржах Европы достигает 9%. Параллельно этому российская валюта на Московской бирже подешевела на 3-4% к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 12:43 мск рос на 2,43 рубля — до 75,03 рубля, курс евро — на 3,32 рубля, до 84,05 рубля.

О том, что происходит в экономике России, как это будет влиять на азербайджанскую экономику, рассказал в интервью #, российский экономист Дмитрий Голубовский.

— Ситуация в экономике России сильно ухудшается из-за влияния на экономику коронавируса, с другой стороны, из-за разногласий в формате ОПЕК+. Как вы считаете, как Россия будет выходить из данной ситуации?

— Да, в России ожидается рецессия уже в первом полугодии. Промышленный спад уже налицо, сектор услуг начал падать сейчас из-за ухудшения экономических условий и страха эпидемии в крупных городах. Кризис будет тяжелым. Традиционно Россия будет выходить из него за счет наращивания государственных расходов после того, как власти убедятся в стабилизации ситуации на финансовых рынках.

До этого момента экономика будет падать без какой-либо существенной поддержки. Максимум, что сделают Минфин и Банк России – удержат валютными интервенциями рубль от дальнейшего падения в районе 100 за доллар (сейчас курс 75 за доллар).

— Как ситуация в экономике России будет влиять на постсоветские страны, в частности на Азербайджан?

— Очевидно, негативно. Спрос в России упадет, Азербайджан заработает меньше денег (в долларовом эквиваленте) на российском рынке. Платежный баланс Азербайджана ухудшится в дополнение к тому, что его уже ухудшило падение нефти. Будет риск значительной девальвации национальной валюты. Примерно те же риски у всех торговых партнеров России. Россия, когда падает, тянет за собой всех соседей. Когда растет – вытаскивает.

— ФРС снизил учетную ставку до минимума. Как в целом данное решение Федрезерва будет влиять на мировую экономику и экономику нефтедобывающих стран?

— Решение ФРС в первую очередь спасет долговые рынки стран, связанных с ФРС своп-линиями: ЕС, Британия, Япония, Австралия. Эта поддержка не сразу, но перейдет и на другие рынки. Деньги от ФРС не сразу докатятся до сырьевых рынков и развивающихся рынков. Поэтому немедленного позитивного эффекта ждать не стоит. Но через квартал эти меры начнут позитивно влиять не только на развитые страны, но и на весь мир.

Если бывшие союзники по ОПЕК смогут найти общий язык в экстренной ситуации, это дополнительно послужит делу восстановления рынка нефти. Если нет, можно ожидать, что после завершения падения в районе 25-30 за баррель, нефть WTI отскочит хотя бы к $40 во втором полугодии.