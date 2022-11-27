«На фотографиях, полученных из открытых источников, показаны обломки сбитой российской крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT (Х-55), разработанной в СССР в 1980-х годах исключительно для доставки ядерного оружия. Боеголовка, вероятно, была просто заменена балластом», — говорится в заявлении британского министерства обороны.

«Хотя такая инерциальная система всё равно наносит некоторый ущерб за счет кинетической энергии корпуса и взрыва неизрасходованного топлива, она вряд ли обеспечивает надежное поражение цели. Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут действовать как приманки и отвлекать средства украинской противовоздушной обороны. Каковы бы ни были намерения России, — подчёркивает Министерство обороны Великобритании, — такая импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет большой дальности». (Голос Америки)