Россия продолжает наращивать силы в Донбассе и готовится в ближайшие месяцы к крупному наступлению — вероятно, в Луганской области, пишет в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков института, на это указывают данные, поступающие как из российских, так и из украинских и западных источников.

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что не видит признаков подготовки России к мирным переговорам, а видит прямо обратное. РФ может мобилизовать еще 200 тысяч человек, наращивает производство боеприпасов и получает их от дружественных авторитарных режимов, таких как Иран и КНДР, указал Столтенберг. Путин сохраняет свои «максималистские цели» в Украине, заключил он.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко также считает, что ВС РФ усиливают свою группировку в Донбассе для готовящегося наступления. По его мнению, к такому наступлению Кремль толкает «возрастающее внутреннее давление» россиян, желающих победы. Наконец, ISW также ссылается на микроблогеров РФ, «распространивших информацию из российского Telegram-канала» о том, что главные силы, подготовленные для попытки решительного прорыва, «еще не вступили в бой». (DW)