Следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежный. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома «Энгельс-2» под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs, сообщает Spiegel.

Снимки от 28 ноября показывают, что на аэродроме наблюдается активность. Там якобы два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 готовят к очередной атаке.

«Активность на базе чрезвычайно высокая», — подтвердил Spiegel независимый военный аналитик Арда Мевлютоглу. Там также видны цистерны с горючим возле бомбардировщиков, большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

По мнению аналитиков, «Энгельс-2» — одна из важнейших баз российских ВВС, поскольку здесь расположены два полка стратегических бомбардировщиков, которые являются частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания. В феврале Россия развернула там дополнительные бомбардировщики, готовясь к большой войне, и с тех пор использует базу для масштабных авиаударов по Украине. (unian.net)