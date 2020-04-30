Российского премьера госпитализируют

Заразившегося коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина госпитализируют в медицинское учреждение.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что Мишустин сообщил о своей болезни президенту России Владимиру Путину сразу, как только пришли результаты тестов на вирус. Теперь, по словам Борисова, премьера отправят в больницу.

«Михаил Владимирович будет находиться <…> под наблюдением врачей», — добавил его пресс-секретарь.

Также планируется изолировать всех, кто контактировал с главой правительства. Они пройдут дополнительное тестирование на выявление коронавирусной инфекции.

По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.