Миллиардер Михаил Фридман впервые после начала войны России против Украины и введения западных санкций дал интервью Bloomberg Businessweek. Он рассказал, что его банковские карты заблокированы, что квартира его родителей во Львове стала домом для переселенцев, а повлиять на решения президента России Владимира Путина он не может.

Издание напомнило, что Фридман разбогател на банковском деле и энергетике до прихода Путина к власти в России, родители бизнесмена – граждане Украины, и они до последнего времени жили во Львове. В день вторжения Фридман был в Москве, но сразу вернулся в Лондон, осудил войну России против Украины, однако воздержался от прямой критики Путина. Теперь бизнесмен считает, что приезжать в РФ ему опасно.

Фридман рассказал, что у него есть два месяца, чтобы оспорить санкции ЕС. У него есть израильский паспорт, но поехать в Израиль он не может, так как там у него нет недвижимости, а теперь нет и доступа к деньгам, чтобы ее купить. «Я здесь в плену», – заявил Фридман.

В интервью автору Forbes Стефани Бейкер он заявил, что не может оказать никакого влияния на президента России, и если западные страны, применившие санкции к представителям крупного российского бизнеса, считают, что эти меры помогут остановить войну, то они «ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего».

Forbes пишет, что Фридман оказался в странном положении олигарха практически без наличных. 15 марта Великобритания ввела санкции против него, и последняя работающая банковская карта бизнесмена в этой стране была заморожена. Теперь он должен подавать заявку властям на каждую трату денег, и, вероятно, месячный лимит допустимых расходов составит около 2500 фунтов стерлингов (около $3300 тыс.), отмечает автор материала.

Фридман заявил, что пока не понимает, как ему оплачивать привычные расходы, например уборку дома. «Может, мне самому убраться в доме. Это нормально. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя людьми, но 35 лет спустя это неожиданно», – цитирует Forbes бизнесмена.

(gordonua.com)