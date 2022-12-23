Российский Футбольный Союз примет решение по выходу из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию 27 декабря.

Об этом сообщил президент президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома.

«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос, безусловно, окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии.

Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», – заявил Дюков.

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. (sports.ru)