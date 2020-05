Российский эксперт: «Когда власти врут, соседи тоже не могут чувствовать себя в безопасности»

На днях Бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США решило выдать грант на разоблачение дезинформации российского здравоохранения. Заявка размещена на сайте grants.gov (эту платформу для объявления конкурсов используют правительственные учреждения, в частности Минюст США).

Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит $250 тыс. Госдеп намерен выделить эту сумму для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Грант Госдеп предлагает выдать какой-либо организации с опытом «в противодействии российской дезинформации», передает РБК. Проходить конкурс будет только в один этап.

Само собой, российское посольство в США раскритиковало идею Госдепа. «Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия, и США — теряем тысячи граждан и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — говорится в сообщении посольства. Дипломаты указывают, что на внешнего врага «предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей».

Газета Financial Times 12 мая сообщила, что Россия занижает данные об умерших в результате заражения коронавирусом. По информации газеты, реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Подобный же материал опубликовала и The New York Times.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о данных FT, говорила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу. Она указывала, что в России уровень летальности от COVID-19 в среднем в 7,6 раза ниже, чем в других странах.

The New York Times, ссылаясь на независимого демографа Алексея Ракши, писала, что в Москве не было зарегистрировано около 70% смертей из-за коронавируса, в других российских регионах — примерно 80%. Издание также приводило слова старшего научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Михайловой, которая утверждала, что показатели смертности в столице за апрель намного выше, чем в том же месяце в среднем за последние 10 лет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса.

«Предупреждение международной общественности об угрозах, вызванных неоднократными попытками России воспользоваться проблемами общественного здравоохранения для распространения дезинформации и пропаганды, — важный элемент действий США в связи с пандемией COVID-19», — об этом заявила представитель Госдепартамента Русской службе «Голоса Америки» в ответ на просьбу прокомментировать заявление посольства России в Вашингтоне в связи с объявлением конкурса на выделение гранта за подготовку доклада о российских кампаниях дезинформации в области здравоохранения.

А вот как оценил эту ситуацию по просьбе # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— К сожалению, в таких странах, как Китай, Иран и Россия узнать что-либо наверняка невозможно. Поэтому институты разных стран и выделяют гранты на расследования и борьбу с дезинформацией. Не только США это делают, но и страны Европы, и Евросоюз в целом. Говоря о статистике смертности в России, действительно крайне беспокоит факт, что цифры показывают нелогичный процент. Конечно, дай Бог, чтобы заражённых и тем более смертельных случаев было как можно меньше, а лучше — нисколько, но в глобальном мире, такую информацию знать нужно точно, чтобы понимать как вести себя с той или иной страной, открывать ли границы, впускать ли оттуда туристов.

А когда власти врут, соседи тоже не могут чувствовать себя в безопасности.

Второй момент заключается в том, что в России людей, погибших от инфаркта или другого диагноза, осложненного коронавирусом, вписывают в «умерших от инфаркта», тогда как практически все другие страны ведут учёт иначе, вписывая всех, кто в принципе имел подтвержденный диагноз коронавируса в статистику смертности от вируса. Также в России есть огромное число смертей «от пневмонии». Мы же понимаем, что это вирус. Такие всплески пневмонии с таким процентом смертности из воздуха не берутся. Это основные показатели, но, безусловно, наверняка, есть и сокрытие информации, так как пропаганда работает как никогда активно.