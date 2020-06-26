Российские самолеты доставляют в Сирт наемников и оружие

Военно-транспортные самолеты российского производства перебрасывают в стратегически важный ливийский город Сирт на побережье Средиземного моря боевиков, оружие и боеприпасы.

По данным командования правительственных сил Ливии, на авиабазе «Аль-Гирдабие» в районе города Сирт совершили посадку не менее 11 самолетов типа «АН» и «ИЛ», сообщает Агентство Анадолу.

Ливийские СМИ приводят слова представителя штаба Правительства национального согласия Ливии по операциям в Сирте и Эль-Джуфре, генерала Абдулхади Дираха, который сообщил о переброске в Сирт наемников из Сирии, а также шести комплексов «Панцирь».

6 июня в Триполи объявили о начале операции «Пути победы» по освобождению города Сирт, авиабазы «Джуфра» и прилегающих районов от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.