Богатейшие россияне потеряли в общей сложности 93,6 млрд долларов за время войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на свои расчеты.

Наибольшие потери российские олигархи понесли 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. За один день они лишились 46,6 млрд долларов. Последующие десять месяцев войны привели к потере еще 47 млрд долларов.

В отношении российских миллиардеров, которых Путин собрал в день начала войны для разговора, ввели персональные санкции США, ЕС и Великобритания. Это привело к заморозке их зарубежных активов и приостановке бизнеса на Западе.

Всего в ЕС было заморожено активов богатейших россиян на 17 млрд евро, говорил в ноябре комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. «Заморожены активы 90 человек, более 17 млрд евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 млрд евро в Германии», — отметил Рейндерс.

«Суперяхты остановлены, лондонский рынок элитной недвижимости готовится к спаду, а Роман Абрамович объявляет о продаже футбольного клуба «Челси»», — описал Bloomberg происходившее на фоне введения санкций. Многие миллиардеры впоследствии обратились в суды ЕС с требованием отменить наложенные на них санкции.

Согласно Bloomberg Billionaires Index на 30 декабря, больше всех потерял акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович — 10,2 млрд долларов. В итоге его состояние сократилось более чем вдвое — до 7,8 млрд долларов.

Следом идет совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко, который потерял 10,7 млрд долларов (состояние сократилось до 11,8 млрд). Состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилось на 10,2 млрд долларов — до 18,6 млрд долларов.

Под конец года смог увеличить свое состояние только один российский миллиардер — бывший глава компании «Фосагро» Андрей Гурьев. Он стал богаче на 1,25 млрд долларов (состояние увеличилось до 9,12 млрд долларов).

В то же время в результате войны совокупное состояние богатейших бизнесменов Украины с 24 февраля сократилось более чем на 20 млрд долларов, до 22,5 млрд долларов, отмечает украинский Forbes. В целом, по данным Bloomberg, в 2022 году активы 500 богатейших людей Земли уменьшились на 1,4 трлн долларов. ()