Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение не допускать представителей России и Беларуси до международных соревнований.

Решение принято в связи с военным вторжением в Украину и вступит в силу 7 марта. К данному решению присоединилась и Европейская гимнастика. Оно принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета.

«Это означает, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира по спортивной акробатике, который пройдет в Баку с 10 по 13 марта», — говорится в заявлении FIG.

Эта мера не распространяется на граждан России и Беларуси, являющихся членами Исполнительного комитета FIG или Технических комитетов FIG.

Как известно, в эти дни в Баку проходят Всемирные соревнования возрастных групп по спортивной акробатике. В них участвуют и российские спортсмены. Соревнования, которые считаются неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи, завершатся 6 марта. Это означает, что юные российские акробаты не будут отстранены от Всемирных соревнований в Баку.