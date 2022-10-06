Российские хакеры из группировки Killnet совершили ряд атак на правительственные сайты в штатах Колорадо, Кентукки и Миссисипи и других, пишет CNN.

В частности, пострадали веб-сайты избирательных комиссий, на которых находится информация о том, как можно зарегистрироваться перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в сенат. При этом сайты избирательных комиссий штатов не участвуют напрямую в подаче или подсчете голосов, а лишь служат в качестве информационной поддержки для избирателей.

Хакерская группировка Killnet, взявшая на себя ответственность за атаку на сайты 5 октября, активизировала свою деятельность после начала вторжения России в Украину. Это разрозненная группа «хактивистов» – политически мотивированных хакеров, которых поддерживает Кремль. Однако у США нет точной информации, как хакеры связаны с российской властью.

«Эта группа способна вызвать сбои, но организации должны понять, какой риск Killnet на самом деле представляет для их операций», – говорит главный операционный директор охранной фирмы Intel 471 Джейсон Пассуотерс. Он призвал не раздувать значимость Killnet нежелательной оглаской и не создавать у людей ложное чувство обреченности по поводу действий хакеров.

Ранее ФБР заявило, что видит российский след в промежуточных выборах, на которых избираются 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Угрозы для систем голосования нет, но в интернете появляются сообщения, которые пытаются подорвать доверие к голосованию и его результатам, объяснили представители спецслужбы. (moscowtimes.ru)