Объективный взгляд на «не войну» в Украине позволяет сделать однозначный вывод: надежды России на молниеносную победу рухнули как карточный домик. Излишняя самоуверенность Москвы и недооценка стойкости и мужества украинских защитников сыграли с Россией злую шутку.

Военная машина дала сбой, и, несмотря на прошедшие почти два месяца, о сколь-нибудь значительном успехе говорить не приходится. Крупные города Украины держатся перед натиском российской армии, артиллерийских обстрелов, бомбежек. А некоторое время назад российские военнослужащие, будучи на подступах к Киеву, вынуждены были отступить. Правда, даже эту явную неудачу российская пропаганда представила, как жест доброй воли.

Явные провалы на поле боя больно ударили по психологическому настрою и духу солдат и офицеров российской армии. Потерявшие человеческое лицо борцы с «нацизмом» свои неудачи сублимировали в бойню, сопровождаемую издевательствами и изнасилованиями украинских женщин.

Впрочем, российская сторона терпит фиаско не только на поле боя, но и в информационной войне. Чем больше цинковых гробов поступают из Украины в Россию, наверняка, в голове простого обывателя все чаще звучит вопрос: «А что мы потеряли в Украине?». Правда, пока мало кто осмеливается озвучить эту мысль вслух, но это пока.

Несмотря на все старания агитпропа, скрывать правду удается все сложнее и сложнее. При этом, оговариваются по Фрейду самые оголтелые пропагандисты, которых трудно заподозрить в симпатиях к Украине. Так, в довольно неловком положении оказался один из передовиков пропаганды, небезызвестный телеведущий Владимир Соловьев. Забавно, что ему пришлось оправдываться за конфуз, который произошел на его передаче свыше месяца назад. И конфуз произошел по вине другого махрового пропагандиста, опытного метателя фейков, в частности, в вопросе карабахского конфликта, российского политолога армянского происхождения Семена Багдасарова.

Так, еще 9 марта Семен Багдасаров на передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» ляпнул крамольную мысль, призвав вывести российские войска из Украины, а задачу денацификации переложить на самих украинцев. По мнению эксперта, русские войска не могут решать задачу по денацификации Украины, а дальнейшие военные действия грозят России «вторым Афганистаном». Багдасаров призвал подписать соглашение о нейтралитете Украины и закончить военную операцию, чтобы не получить «второй Афганистан». «Нам это не надо. Армия выполнила свою задачу, пусть работают дипломаты, какие-то другие структуры и решают эти задачи. Армия не может быть инструментом решения всех задач», — добавил он.

Проще говоря, российская агитмашина начала буксовать уже после двух недель с начала «не войны» в Украине. Багдасаров, вопреки линии партии и государства, позволил себе высказать собственную мысль. То ли текст выступления перепутали, то ли эксперт вышел за дозволенные рамки, но что сказано, то сказано. Как говорится, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.

И вот на днях этот фрагмент видео (как говорится, правда без срока давности) всплыл на поверхность. Ряд телеграм-каналов опубликовал его, что вынудило Соловьева извиваться как уж на сковороде в попытках расхлебать заваренную Багдасаровым кашу.

Он, комментируя данное видео, в своем телеграм-канале оставил следующую запись: «Действительно крайне неудачное выступление Семена Аркадьевича. Это было недели три, если не четыре назад. С ним и спорили. Потом исправился».

Он также отдельным постом призвал не распространять скандальное видео выступления Багдасарова, которое «появляется в украинских пабликах».

Умиляет слово «исправился». Это как нашкодивший ученик, родителей которого вызвали в школу, и тот пообещал исправиться. Интересно, как же Багдасаров исправился? Написал покаянное письмо в высшие эшелоны власти, нижайше прося простить его за вольнодумие? А в качестве аргументов, наверное, были использованы фразы типа «бес попутал» или «я больше не буду».

Как бы то ни было, боевая и информационная мощь России трещит по швам. А Соловьеву будет уроком. Прежде чем кого-то приглашать на передачу, нужно тщательно проверить: хорошо ли выучен заранее подготовленный текст тем или иным экспертом. Чтобы потом так топорно не оправдываться…