Армии РФ, вероятно, будет сложно сохранить темп наступления в районе Бахмута Донецкой области, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). На возможностях российских сил могли отразиться как описанная Минобороны Великобритании нехватка боеприпасов, так и предполагаемые крупные потери частной военной компании «Вагнер» в последние недели, отмечают эксперты. Непрекращающееся и требующее значительного объема ресурсов давление России на Бахмут может подорвать способность РФ добиваться долгосрочных целей на донбасском театре военных действий, указывают аналитики.

Они подчеркивают, что весной и летом российские войска бросили значительные ресурсы на захват Северодонецка и Лисичанска. Позднее армии РФ удалось установить контроль над этими городами, однако зацикленность на достижении тактических целей по их захвату в конечном итоге подорвала способность достичь более крупную оперативную цель — окружить украинские силы вдоль трассы E40 и в итоге выйти на западные административные границы Донецкой области, добавляют эксперты ISW. (DW)