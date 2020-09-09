Трамп считает, что Байден хочет уничтожить средний класс США

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты бывший вице-президент страны Джо Байден намерен уничтожить средний класс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Белого дома также добавил, что Байден намерен ухудшить состояние окружающей среды. Он отметил, что в свою очередь его администрация осуществляет ежедневную работу по улучшению ситуации, а также параллельно создает новые высокооплачиваемые рабочие места.

«План Джо Байдена разрушит американский средний класс, при этом дав право «бесплатного прохода» для стран, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды», — сказал Трамп.

При этом он уточнил, что среди таких стран присутствуют Индия, Китай и Россия. Американский лидер также призвал сперва очистить свои территории и подчеркнул, что «в Америке самый чистый воздух» за время его президентского срока.