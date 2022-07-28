Криштиану Роналду тверд в намерении покинуть «Манчестер Юнайтед».

В понедельник нападающий вернулся в Манчестер, чтобы обсудить свое будущее с представителями клуба. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел убедить португальца не покидать команду, но не смог этого сделать.

Как утверждает Daily Mail, португалец сообщил «Ман Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт, чтобы бесплатно перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. «МЮ» заявил, что не планирует отпускать его, так как позиция клуба не изменилась, а запросов от команд, заинтересованных в Криштиану, не поступало.

Несмотря на все это, Роналду будет вести себя профессионально.

В среду он прошел медосмотр и поучаствовал в тренировке «Манчестер Юнайтед», а затем посмотрел товарищескую игру команды с «Рексхэмом» (4:1), которая проходила в закрытом режиме.

Роналду поддерживал форму самостоятельно, но не адаптировался к стилю команды при тен Хаге, а потому его будут постепенно встраивать в игру. (sports.ru)