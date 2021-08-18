Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду назвал неуважением появившиеся в СМИ сообщения о его возможном возвращении в мадридский «Реал», передает Интерфакс.

«Никто, кто меня знает, не знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше действий — это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию», — написал 36-летний португалец в инстаграме.

«Легкомысленное освещение моего будущего в СМИ является неуважением ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу – это больше, чем неуважение ко мне как к человеку и игроку», — подчеркнул Роналду,

«Моя история в «Реале» написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе Бернабеу, и это также в умах каждого фаната клуба. И помимо того, чего я достиг, я помню, что за эти девять лет у меня были отношения глубокой привязанности и уважения к «Реалу», которые я сохраняю по сей день и которые я всегда буду лелеять. Я знаю, что настоящие фанаты «Реала» будут и впредь хранить меня в своих сердцах, и они будут в моих», — отметил он.

«Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное — просто разговоры», — добавил Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец может перейти из «Ювентуса» обратно в «Реал». Однако главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что планов вернуть Роналду – при всей любви к нему – у него нет.