Роналду не намерен покидать «Ювентус»

Португальский нападающий Криштиану Роналду не намерен покидать туринский «Ювентус» в ближайшее время, сообщает AS.

СМИ проинформировали, что итальянский клуб может отказаться от продления контракта с 35-летним Роналду и постараться подписать бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

Однако сам португальский футболист не в курсе намерений клуба. Для него комфортно пребывание в Италии, ему нравится играть в команде, а семья отлично устроилась в Турине, поэтому Роналду планирует до конца отработать своего соглашение.(Газета.Ru)