Рокеры возвращаются: Fatal Nation о деньгах, министерстве культуры и любви к Родине

Для поклонников азербайджанского рока Fatal Nation – группа знаковая. Собственный стиль, харизма, умение выделяться из толпы – ребята не понаслышке знают, какого быть в числе лучших представителей отечественного рок движения.

Однако рок в Баку никогда не был музыкой масс. В какой — то момент участники Fatal Nation разбежались каждый по своей дорожке, поклонники загустили, но от распада это группу не спасло.

На днях гитарист Эльхан Альшин, а по совместительству один из основателей Fatal Nation заявил о воссоединении группы.

Подробно об этом, и в целом, о нынешних реалиях рок музыки в Азербайджане Эльхан Альшин рассказал в интервью #:

— Спустя много лет вы заявили о воссоединении группы. Что вас мотивировало на этот шаг?

— Это хороший вопрос! И честно признаюсь, на это повлияло несколько факторов!

— Это, какие, например?

— Как говорится: самому от себя не убежать! Я думаю не только на меня, но и на других участников нашего коллектива, больше всего повлияло, прежде всего, неутолимая стихийная борьба между повседневной жизнью обычного человека и музыкой. Мы ведь музыканты с головы до ног! Музыка живет в каждом из нас. Мы не можем просто так взять и уйти от этого. Это всегда будет нашим самым любимым делом.

Во- вторых, постоянное новаторство и чувство музыкальной недосказанности в этом направлении — оно съедало нас изнутри! И так как мы продолжали общаться онлайн, периодически устраивали встречи вживую, следовало ожидать, что все мы примем решение собраться заново и возродить Fatal Nation.

— Чем занялись вы и другие участники после распада?

— Музыкант всегда останется музыкантом и даже по истечении многих лет, чем бы он ни занимался, его всегда будет притягивать любимое дело. После официального распада я долгое время жил в России, и все это время был далек от других членов группы, да и музыки в целом. У каждого из нас началась своя собственная жизнь, у всех появились семьи и новые заботы. Кто-то продолжал играть, а кто-то, как и я, попытался полностью уйти в семью и работу. И я не могу сказать, что у нас не получалось жить полноценной жизнью. Многие из нас делали колоссальные успехи в выбранных нами рабочих направлениях. Но! Жизнь без любимого дела — это как дышать не полной грудью! Жить можно, но чувства наполненности или удовлетворенности не ощущаешь…

— Готовится к выходу ваш новый альбом, на подходе — сингл. Что изменилось в группе в плане музыки, настроения и планов?

— Вы знали, о чем спросить! Да, планы, на сей раз, действительно «наполеоновские». Тому способствуют многочисленные запросы из Европы, СНГ и даже США, что естественно не может не радовать нас, и усиливает наше желание двигаться в заданном нами направлении.

С возрастом изменились не только мы, но и наше мировоззрение, и, конечно же, это отразилось и на нашей музыке. Она тоже повзрослела.

Ну, и, конечно же, насчет музыки, хочется сказать одно: как пелось в известной песне замечательного композитора Максима Дунаевского, «Завтра ветер переменится». Так что, грядут большие перемены.

То, что вы знали о нас раньше — это далеко несопоставимо с тем, что мы приготовили для своих поклонников сейчас. Не могу пока что раскрыть всех тонкостей нашей задумки, скажу лишь, что готовится сингл, будут отсняты клипы. Полноценный релиз альбома состоится на всех современных мировых музыкальных сайтах.

— То есть, вы теперь ориентируетесь на Европу и Запад. Постигло ли вас, как и многих других рок музыкантов Баку разочарование?

— Однозначно нельзя сказать, что мы разочарованы. Нет, это не так. Мы гордимся своей страной! Разделяем всеобщую радость ввиду последних событий, связанных с победой и освобождением азербайджанских земель от армянской оккупации.

Сейчас одна из наших главных задач — заявить на весь мир не только о себе, но и о нашей стране! На всех мировых площадках мы обязательно будем отмечать, что Fatal Nation это группа из Азербайджана, и мы очень гордимся этим.

Но, как бы мы не любили и не гордились нашей страной, нам очень жаль, что рок музыка недооценена в Азербайджане. И нам непременно хотелось бы это исправить, ведь в Баку очень много талантливых музыкантов и групп в этом жанре. Некоторые из них уже достойно показали и до сих пор показывают себя на международных площадках. Просто нам, музыкантам, не хватает всеобщей народной поддержки, которая присутствует в других странах.

— Фраза «В Баку рока нет» стала своего рода вызовом и неким приговором. И все же, почему у нас нет рока или, если он все же есть, то чего не хватает азербайджанским рокерам для счастья?

— Хотелось бы сразу определить, что под понятием «рок музыка» я буду иметь в виду весь жанр тяжёлой музыки. Рок сам по себе — это нечто большое и охватывающее множество жанров, начиная от рок-н-ролла до самого тяжелого андеграунда. Не побоюсь повториться, сказав, что нашим рокерам не хватает поддержки общественности, министерства культуры!

К огромному всеобщему сожалению, практически нет площадок для проведения достойных рок фестивалей и концертов в целом. А те, что имеются, нам все еще не доступны, так как, по-прежнему, считается, что рок — это «дялихана» и несерьезная музыка.

К примеру, в нашей соседней и братской Турции к рок музыке отношение совсем иное, нежели в нашей стране. В Грузии каждый год проходит отборочный фестиваль, в котором участвуют группы из Грузии, Азербайджана и Армении, победитель которого получает право выступить на фестивале Wacken Open Air в Германии. Это крупнейший фестиваль тяжелой музыки в Европе. Две группы из Азербайджана удостоились чести представлять нашу страну на этом мероприятии, но об этом, к сожалению, знают не многие в нашей стране.

Я надеюсь, что у нас получится изменить данное понятие и фразу о том, что в Баку рока нет. На это будут направлены все наши силы и возможности.

— Концерт в Баку ждать?

— Всенепременно! Мы планируем дать концерт уже в следующем году, и надеемся, что к тому времени пандемия, которая нанесла огромный ущерб всему миру, будет побеждена, и все вернется к нормальному ритму жизни.

— Какие цели, достигнутые после воссоединения группы, будут говорить о вашем успехе?

— Пока еще рано говорить об успехе, так как не все еще цели достигнуты. Но мы планируем их достигнуть уже в 2021 году, и будем стараться совершенствоваться в выбранном направлении. Или лучше сказать — в выбранном нами музыкальном курсе.

— Что сейчас волнует Fatal Nation больше всего?

— Однозначно музыка! Она не дает нам покоя. Постоянно заставляет нас работать над ее созданием и усовершенствованием. Многочисленные идеи и постоянные поиски выражения в музыке и всего того, что мы хотим донести до наших слушателей, заставляют нас практически беспрерывно работать и оттачивать свои музыкальные навыки.

Нашей главной задачей сегодня является запись качественного альбома, который будет достойно конкурировать с альбомами других западных команд, покажет и докажет всему миру, что Азербайджан не только красивая и развивающаяся страна, но и обладательница сильных и талантливых групп в данном музыкальном направлении.

— Рок — это музыка амбиций или все ради денег?

— Деньги здесь играют второстепенную роль. Главной и жизненно важной для нас является музыка. Она наше все! Она помогает нам самовыражаться, получать огромную дозу адреналина от происходящего. Отзывы публики на концерте — это неповторимые ощущения! А деньги? Ну что я могу сказать… Это всего лишь дополнительный приятный бонус, который, непременно, поможет понять, что мы двигаемся в правильном направлении. Да и как все знают, на продвижение любой группы, запись альбомов, и снятие качественных клипов всегда нужны финансы…