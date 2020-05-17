Родительский долг: карантин увеличит число неплательщиков алиментов

При разводе ребенок остается с одним из родителей, но это не означает, что второй может самоустраниться из жизни своего чада. Проводить с ним время его никто не может заставить- это дело добровольное, а вот финансово участвовать в судьбе ребенка он обязан по закону. В нашей стране в большинстве случаев ребенок остается с матерью, а выплата алиментов присуждается отцу. Но далеко не всегда те готовы их платить.

В 2019 году на исполнении местных исполнительных органов было 92 350 исполнительных документов, связанных с взысканием алиментов.Об этом АПА сообщили в Министерстве юстиции. За указанный период за неуплату алиментов 2 011 человек были арестованы в административном порядке.

В 2019 году в связи с алиментной задолженностью в розыске находились 3509 человек. К концу 2019 года на исполнении осталось 80 673 дел, связанных с алиментной задолженностью.

Сложившуюся ситуацию # прокомментировал глава правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

–Какое наказание ждет неплательщиков алиментов?

–Уточню, что мы говорим о случае, когда суд при разводе или по заявлению одного из родителей обязал другую сторону выплачивать до достижения совершеннолетия ребенка (или детей) некоторую сумму, назначенную либо в виде доли от заработка (25-50%), либо фиксированной суммы денег. Как и все решения суда, решение об алиментах может быть обжаловано, но после вступления в законную силу становится обязательным для ответчика.

В случае злостного уклонения «алиментщиком» от исполнения судебного решения, он может быть наказан в уголовном порядке (ст. 306.1 Уголовного Кодекса) штрафом в размере 2-4 тыс. манатов, общественными работами на срок 320-480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Набор наказаний достаточно либеральный.

–Почему многим из них удается избежать ответственности?

–Можно отметить две основные проблемы в применении ст. 306 УК. Первая заключается в том, что судоисполнителю надо еще физически найти ответчика. Сейчас люди годами живут по съемным квартирам без регистрации, пользуются телефонами на чужое имя, и найти их бывает не так просто.

Более того, многие наши граждане годами живут за пределами республики, то есть вне юрисдикции Азербайджана, по большей части в России. Хотя у РФ и есть договор с Азербайджаном об оказании взаимной правовой помощи, но на практике беглыми азербайджанскими «алиментщиками» никто там заниматься не будет. Так, в первой половине 2019 г. в РФ числилось 1,2 млн. неисполненных судебных решений по алиментам, а в розыск там объявляют ежегодно примерно 100 тыс. граждан России.

Более эффективен другой применяемый властями метод. На неплательщика накладывается запрет на выезд из Азербайджана, и когда он в очередной раз въезжает в Азербайджан, его просто не выпустят, пока он не заплатит задолженность, которая неотвратимо копится за время его отсутствия. А приехать в Азербайджан однажды придется: когда кончится срок проживания в РФ, или срок действия удостоверения личности, умрет близкий родственник и т.п.

Но установить местонахождение ответчика — половина дела. Надо еще доказать «злостный» характер неуплаты алиментов, то есть что человек имеет возможность платить, но не делает этого сознательно. Обычная практика «алиментщиков» — изредка все же платить, что дает ему основание говорить о том, что он бы платил, если бы имел работу.

При этом, в реальности человек нередко работает в «теневом» секторе экономики, без регистрации в качестве индивидуального налогоплательщика или оформления трудового договора. Он может быть вполне обеспеченным, но при этом формально числиться бедняком. Или же, наоборот, быть главой фирмы, которая фактически не работает, и действительно не иметь возможности платить алименты.

Сейчас с похожей проблемой столкнулись, например, органы социального обеспечения при выплате разовых пособий. По формальным основаниям они отказывают индивидуальным предпринимателям, которые сидят по домам и в условиях карантина не имеют доходов, и в то же время платят пособие формально безработным, но вполне обеспеченным гражданам.

–Что нужно предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему?

–В глобальном плане, надо сузить «теневой сектор». Кое-что в этом направлении уже делается, например, штрафуют при приеме на работу без трудового договора, при уклонении от налогов и пр. Здесь не надо даже ужесточать законодательство — достаточно обеспечить, чтобы оно исполнялось. В этом случае, судам будет легко вычислить, действительно ли работает должник, и даже взыскать долг с его счета.

Для тех, кто еще остается в «теневом секторе», эффективными будут запреты на выезд из страны, на управление автомобилем и т.п. Для особо злостных неплательщиков, на мой взгляд, вполне уместно будет также применение практики «позорного столба», когда их фотографии будут публиковаться в газетах, интернете и развешиваться в публичных местах. Никакого нарушения права на частную жизнь в этом я не вижу: человек сознательно обрекает на голод своих детей и игнорирует решения суда, то есть бросает вызов как моральным, так и государственным устоям. Общество имеет право защищаться.

–В связи с карантином из-за пандемии коронавируса число таких дел возрастет?

–Да, и это вполне прогнозируемое развитие событий. Люди месяцами сидели без работы, расстроился их бизнес, кого-то сократили на работе. После этого трудно ожидать, что человек будет аккуратно платить, тем более, что за месяцы карантина у тех, кому суд определил фиксированную сумму выплаты, накопится долг.

С учетом этого, судоисполнителям нужно будет проявить определенную гибкость и при необходимости прибегнуть к реструктуризации долга.