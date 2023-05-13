Власти Рима усиливают меры безопасности в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica, над городом будет закрыто воздушное пространство.

По информации издания, небо над итальянской столицей будут контролировать полицейские вертолеты. При этом на железнодорожных вокзалах и в аэропортах будут усилены проверки. Исторический центр города перекроют.

Ожидается, что Зеленский прилетит в Италию утром в субботу и встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Также возможно Зеленского примет папа Римский Франциск.