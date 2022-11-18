Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября над Киевом, была оснащена имитатором ядерной боевой части, сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники. По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой «открутили» ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую «болванку».

Факт использования ракеты Х-55 из «ядерного арсенала» может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации. (DW)