Российские военные разместили на Запорожской атомной энергостанции 500 своих людей. Об этом сообщил 6 марта руководитель ГП НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, видео опубликовано в Facebook компании.

«Мы понимаем, почему целью РФ является захват наших ядерных объектов, потому что они укреплены и в мирное время имеют соответствующую защиту от проникновения на территорию, имеют ограждение, все средства контроля и фиксации проникновения по периметру. Конечно, захватчики превращают их в свои военные базы. На ЗАЭС они разместили 500 человек, еще 1 тыс. захватчиков находятся в городе Энергодар», – сказал Котин.

По словам главы «Энергоатома», на сегодняшний день персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем российских военных, есть военный начальник, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия. В настоящее время персонал атомной станции занимается устранением последствий обстрелов со стороны РФ.

«Захватчики рассчитывают на то, что мы не будем их выбивать, потому что нам очень дороги наши атомные объекты и безопасность на этих объектах. Таким образом, любые обстрелы, чтобы выбить их с объектов, недопустимы, потому что они могут повредить активные зоны реакторов и привести к мировой катастрофе”, – сказал Котин. (gordonua.com)