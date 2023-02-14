Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что очень доволен результатами очередного, девятого заседания в формате «Рамштайн», которое состоялось сегодня.

Об этом он сказал в коротком интервью СМИ, видео которого обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Он обратил внимание, что антикремлевская коалиция растет, ведь сегодня в заседании приняли участие делегации 54 стран.

«Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей. Это полная поддержка Украины до победы. И победой все считают именно победу Украины на поле боя. Это скорость, своевременность и стабильность. Я записал эти тезисы, потому что они именно так звучали», — сказал министр.

По словам Резникова, ключевым словом на встрече сегодня было слово «единство».

«Единство всех вокруг Украины ради победы Украины. Столтенберг отметил, что «скорость спасает жизни», и эта фраза в разных вариациях звучала от партнеров», — отметил министр.

Резников сообщил, что также сегодня продолжили говорить об обучении подразделений ВСУ для освоения новой техники, которая предоставляется Украине.

«Чтобы уже готовые подразделения выполняли задания Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий», — подчеркнул он.

Резников добавил, что на заседании также заслушали доклад о проверке использования украинской армией НАТОвских систем, которые были переданы.

«Отчетом были все довольны. И мы пригласили какую-либо страну, если имеют потребность, приехать и проверить, где вооружение от их страны, которое они передали или передадут», — добавил Резников.