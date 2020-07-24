Республиканцы США отменили предвыборный съезд из-за COVID-19

Республиканская партия США отказалась от проведения предвыборного съезда в штате Флорида из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

«Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышку заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд – не время», — заявил Трамп.

При этом делегаты партии проведут встречу в штате Северная Каролина, добавил глава государства.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заболевания в стране превысило 4 млн, из них более 144 тысяч — с летальным исходом.