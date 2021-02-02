Рейтинг Зеленского рекордно обрушился

Почти половина жителей Украины (45,8%) считают, что в стране необходимо провести досрочные президентские выборы. Об этом следует из опроса, который провел центр «Социальный мониторинг». Его результаты приводит РИА «Новости».

По данным исследования, только 43% украинцев высказались против подобного голосования, 11,1% — затруднились ответить.

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшую неделю, среди тех, кто определился и выразил готовность голосовать, Зеленского поддержат лишь 25,6% опрошенных. При этом 15,5% респондентов проголосовали бы за председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а 15,2% — за экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Еще 11,5 процента участников пороса отдали бы свои голоса за бывшего премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.